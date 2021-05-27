Богота, , 05:16 — REGNUM В столице Колумбии Боготе во время протестов пострадали 82 человека. Об этом отделение Красного Креста в Колумбии 26 мая сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«Красный Крест помог 82 гражданам, которые пострадали во время демонстраций в Боготе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди тех, кто в ходе беспорядков получил травмы различной степени тяжести — пятеро полицейских.

Ранее сообщалось о том, что участники уличных беспорядков подожгли здание Дворца правосудия в колумбийском городе Тулуа на западе Колумбии.

Напомним, протесты в столице и ряде других городов Колумбии, которые начались 28 апреля, проходят в связи с налоговой реформой. Власти пошли на значительные уступки, что не уменьшило напряжённости в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным колумбийского министерства национальной обороны на 24 мая, число пострадавших во время протестов в Колумбии достигло 2051.

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