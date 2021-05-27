Владивосток, 27 мая, 2021, 05:16 — ИА Регнум. В Приморье за минувшие сутки выявлено 32 новых случая заражения коронавирусом, накануне от COVID-19 скончался ещё один пациент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM COVID-19

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Лабораториями с начала пандемии выдано 44 240 положительных тестов на COVID-19, после лечения выздоровели 41 473 приморца, жертвами вируса стали уже 730 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор Приморья призывает усилить санитарно-противоэпидемические коронавирусные меры — из-за сезонной миграции, начала отпусков в крае наблюдается рост заболеваемости COVID-19.