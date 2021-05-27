Владивосток, 27 мая, 2021, 05:00 — ИА Регнум. Роспотребнадзор Приморья призывает усилить санитарно-противоэпидемические коронавирусные меры — из-за сезонной миграции, начала отпусков в крае наблюдается рост заболеваемости COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 мая в пресс-службе правительства края.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфекционные койки для госпитализации пациентов с COVID-19

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«Вирус циркулирует среди населения, он никуда не исчез. Коэффициент прироста заболевших увеличился с 0,9 до 1,1 за последнее время. Заболевают люди всех возрастов, причем 45% заразившихся — это работающие», — сказала главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская.

По мнению специалистов, необходимо вновь усилить контроль за соблюдением эпидтребований в магазинах, транспорте, общественных местах, на предприятиях. Соблюдать масочный режим. Также необходим запрет на проведение массовых мероприятий на территории Приморья.

Олег Кожемяко призвал глав муниципальных образований и профильных ведомств следовать предписаниям Роспотребнадзора.

«Прежде всего, акцент делаем на вакцинации, разворачиваем прививочные пункты, параллельно усиливаем контроль за соблюдением санитарных требований. Наша общая задача — не допустить роста заболеваемости», — поддержал Роспотребнадзор губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке за минувшие сутки не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.