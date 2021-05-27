Москва, 27 мая, 2021, 04:38 — ИА Регнум. Осужденные к принудительным работам в России могут получать зарплату в размере 100 тыс. рублей и более, но средний уровень составляет 20−24 тыс. рублей в месяц, сообщили в пресс-бюро ФСИН России.

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«Так, имеются примеры получения осужденными заработной платы в размере 224 тыс. рублей (Белгородская область), 102 тыс. рублей (Новгородская область), 94 тыс. рублей (Приморский край), 80 тыс. рублей (Волгоградская область)», — цитируют «Известия» ответ службы.

Начальник пресс-бюро ФСИН РФ Кристина Паньшина объяснила, что существует разница в уровне зарплат осужденных к принудительным работам и осужденных к лишению свободы. Первые отбывают наказание на объектах организаций и получают в разы больше, чем вторые.

Во ФСИН считает перспективным привлекать осужденных к труду в сфере строительства, сельского хозяйства, переработки твердых бытовых отходов, в развивающихся сферах экономики, а также при реализации крупных государственных проектов.

Сегодня, по информации ведомства, в 76 субъектах России создано 117 исправительных центров, в которых для отбывания принудительных работ можно разместить 8,7 тыс. человек. Кроме того, в 11 регионах создано 715 рабочих мест — это варианты для трудоустройства, созданные в сотрудничестве с бизнесом на местах.

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