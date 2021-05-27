Москва, 27 мая, 2021, 04:21 — ИА Регнум. Чиновникам Минпросвещения РФ за ошибку, которую они допустили при создании видеоролика для поздравления школьников с окончанием учебного года, необходимо объявить строгий выговор с занесением в трудовую книжку, либо они должны уволиться по собственному желанию, заявил депутат Госдумы РФ Алексей Корниенко (КПРФ), комментируя корреспонденту ИА REGNUM 27 мая видео, на котором Сахалин перенесли в Хабаровский край, а про Курилы вообще забыли.

Павел Ковалевский. Порка. 1880

Читайте также: Минпросвещения на карте РФ не указало Курилы и перенесло Сахалин

«Так называемое Минпросвещения сегодня нас всех просветило. Оказывается, по мнению федеральных чиновников, Сахалин находится на материке, в Хабаровском крае. А Курилы — тех и вовсе нет на карте России. Такой стыд представили нам в официальном видеоролике, посвященном последним звонкам и выложенном в Instagram Министерства. Ладно, допустим, исполнитель ошибся, зарапортовался. Бывает — хотя нет, не бывает. Но ведь этот ролик не один человек смотрел перед публикацией? Выходит, ни у кого не шевельнулось? Это что? Глупость, безалаберность, наплевательство или диверсия? Полагаю, что все, через кого прошел ролик, должны уволиться по собственному желанию. Или по меньшей мере схлопотать строгий выговор с занесением в трудовую. Ну так же нельзя! Новость, после которой Министерство просвещения можно переименовывать в «Министерство, которому не помешало бы просвещение», — прокомментировал депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, Минпросвещения РФ в поздравительном видеоролике в честь последних звонков в школах на карте России не обозначило Курильские острова, а Сахалин перенесло в Хабаровский край. Видеоролик с ошибками ведомство разместило на своей официальной странице в Instagram.