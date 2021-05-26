Рига, , 23:11 — REGNUM Сегодня, 26 мая, сборная Канады встретилась с национальной командой Норвегии в рамках группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась победой канадской сборной со счетом 4:2.

В составе канадцев голами отличись нападающие Коннор Браун, Эндрю Манджапане и дубль на свой счет оформил форвард Адам Энрике.

Норвежцы смогли ответить голами нападающих Матса Россели Ольсена и Томаса Ольсена.

Таким образом, подопечные тренера Жерара Галлана одержали первую победу на турнире после трех поражений подряд на старте. До этого они уступили Латвии (0:2), США (1:5) и Германии (1:3).