Сочи, Краснодарский край, 26 мая 2021, 22:16 — REGNUM Приоритетными направлениями при создании новых российских вооружений являются лазерные, гиперзвуковые и роботизированные системы с элементами искусственного интеллекта, сообщил 26 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ВПК.
При этом глава государства отметил, что ранее ознакомился с некоторыми из этих образцов.
«Обсудим сегодня, как идет создание приоритетных образцов вооружения, в основу которых заложены наукоемкие технологии с элементами искусственного интеллекта, в том числе речь пойдет о лазерных и гиперзвуковых системах, а также, конечно, о роботизированной технике», — сказал Владимир Путин.
«Вот вчера мы с некоторыми коллегами видели, как она уже работает на практике», добавил президент России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин предложил обсудить усиление космического потенциала Вооруженных сил России.
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