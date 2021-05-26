Сочи, Краснодарский край, , 22:16 — REGNUM Приоритетными направлениями при создании новых российских вооружений являются лазерные, гиперзвуковые и роботизированные системы с элементами искусственного интеллекта, сообщил 26 мая президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ВПК.

При этом глава государства отметил, что ранее ознакомился с некоторыми из этих образцов.

«Обсудим сегодня, как идет создание приоритетных образцов вооружения, в основу которых заложены наукоемкие технологии с элементами искусственного интеллекта, в том числе речь пойдет о лазерных и гиперзвуковых системах, а также, конечно, о роботизированной технике», — сказал Владимир Путин.

«Вот вчера мы с некоторыми коллегами видели, как она уже работает на практике», добавил президент России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин предложил обсудить усиление космического потенциала Вооруженных сил России.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин предложил усилить космическое обеспечение действий Вооруженных сил