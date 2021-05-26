Москва, , 21:08 — REGNUM Все российские вузы готовы обеспечить проведение приёмной кампании в установленные сроки. Об этом сообщил 26 мая глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«С 20 июня начнётся подача документов. Зачисление — это особенность этой приёмной кампании — состоится 17 августа в одну волну», — рассказал он в интервью телеканалу «Россия 1».

Министр также напомнил, что в 2021 году увеличено количество вузов, в которые абитуриенты могут одновременно подавать документы: если ранее допускалось подавать не более пяти заявлений в три вуза, то теперь можно подать до десяти заявлений в пять вузов.

Кроме этого, абитуриентам в текущем году будет доступно четыре различных варианта подачи документов.

«Можно прийти и сдать очно. Второе — можно классическим способом по почте. Третье — используя информационные системы вуза. С прошлого года мы также активно включаем вузы в работу по использованию суперсервиса «Поступи в вуз онлайн», — рассказал Фальков.

Напомним, ранее глава Минобрнауки сообщил, что более 90% студентов российских вузов в настоящее время проходят обучение очно или в смешанном формате.

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