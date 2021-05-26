Ростов-на-Дону, , 21:05 — REGNUM В Ростовской области главному инженеру таганрогского водоканала предъявлено обвинение в рамках расследования уголовного дела о гибели 11 коммунальщиков при ремонте коллектора. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете России 26 мая.

Установлено, что во время ремонтных работ произошло разрушение осадка, скопившегося за время простоя в месте врезки водопровода в коллектор. В результате этого в помещение станции лавинообразно поступили сточные воды и аммиачные газы. Десять работников, не использовавшие средства индивидуальной защиты, потеряли сознание и погибли на месте происшествия. Ещё один человек скончался в больнице. На лечении остаются четыре человека.

«Соблюдение технических требований проекта производства работ и контроль за соблюдением правил и норм по охране труда возложены на главного инженера МУП Юрия Полякова, который не проконтролировал составление и не согласовал план проведения работ, а также не обеспечил соблюдение технологической дисциплины и применение средств индивидуальной защиты», — уточнили в ведомстве.

Подозреваемый арестован. Мужчине предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Место происшествия осмотрено с использованием строительной техники, проведён следственный эксперимент, изъята и осмотрена техническая документация, допрошены работники водоканала, контролирующих органов, назначено 18 судебно-медицинских экспертиз, а также ряд других экспертиз.