Екатеринбург, , 20:50 — REGNUM Новым прокурором Свердловской области стал Борис Крылов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно тексту документа, Крылов назначен на указанный пост на пятилетний срок. До этого назначенец работал заместителем прокурора Новосибирской области.

Как сообщало ИА REGNUM, до Крылова на посту прокурора Свердловской области с 2011 года работал Сергей Охлопков.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области назвали имя нового прокурора