Мюнхен, Германия, , 20:41 — REGNUM Сегодня, 26 мая, портал Bayern&Germany сообщил о требовании вингера «Баварии» Кингсли Коман улучшить финансовые условия его контракта с мюнхенским клубом.

По данным источника, запрос 24-летнего футболиста связан с полузащитником Лероем Сане, который, показывая схожую с французским вингером результативность, получает 15 миллионов евро в год. Тем временем Коман зарабатывает 10 миллионов.

В минувшем розыгрыше чемпионата Германии Коман отличился 15 (5+10) очками по системе «гол+пас» в 29 матчах.