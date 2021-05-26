Бишкек, , 20:14 — REGNUM Экс-мэра столицы Киргизии Азиза Суракматова сегодня, 26 мая, вызвали на допрос в госкомитет нацбезопасности республики в рамках расследования уголовного дела о земельных участках в Бишкеке, передают местные СМИ.

После допроса бывшего градоначальника задержали по подозрению в незаконном обогащении и поместили в следственный изолятор на 48 часов.

ИА REGNUM напоминает, что Азиз Суракматов занимал должность главы муниципалитета киргизской столицы с 8 августа 2018 года. Был уволен с поста мэра 20 октября 2020 года.