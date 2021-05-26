Нур-Султан, 26 мая 2021, 19:56 — REGNUM Атомная энергетика развивается в Казахстане постепенно, необходимо, чтобы граждане страны были положительно настроены на строительство атомных станций, говорится в опубликованном 26 мая заявлении казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева.
Отметив, что атомная энергия широко используется во всём мире, Токаев сказал:
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Напомним, Росатом участвует в проектах по добыче природного урана в Казахстане. В начале апреля 2019 г. российский президент Владимир Путин предложил Токаеву построить в Казахстане АЭС.
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