Нур-Султан, , 19:56 — REGNUM Атомная энергетика развивается в Казахстане постепенно, необходимо, чтобы граждане страны были положительно настроены на строительство атомных станций, говорится в опубликованном 26 мая заявлении казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева.

Отметив, что атомная энергия широко используется во всём мире, Токаев сказал:

«Фобии здесь неуместны. Но следует проводить настойчивую разъяснительную работу среди граждан. Спешить со строительством атомных станций не будем, но и опаздывать с этим делом не следует».

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Напомним, Росатом участвует в проектах по добыче природного урана в Казахстане. В начале апреля 2019 г. российский президент Владимир Путин предложил Токаеву построить в Казахстане АЭС.

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