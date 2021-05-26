Москва, , 19:33 — REGNUM Экономически грамотному человеку при пополнении банковской карты удобней воспользоваться банкоматом своего банка. Об этом заявил председатель совета директоров ЦЭР. РФ Андрей Киселев, комментируя kp.ru информацию о запрете Сбера пополнять выпущенные им карты «Мир» в банкоматах других банков.

«Большинство людей используют банкомат своего банка. Возможно, банк аккуратно предупреждает клиентов, что пополнение карты через «материнский» банкомат намного безопаснее, так как, во-первых, сторонним банком может быть взята комиссия, во-вторых, деньги могут попросту застрять или перевод будет выполнен за какой-то более долгий промежуток времени, — отметил Киселев. — Третье — где у клиента гарантия, что технически банкомат обслуживается согласно всем нормам и он исправен, вернет карту после операции, — сказал специалист».

Специалист отметил, что сама услуга пополнения наличных через банкомат становится все менее востребованной. У каждого банка, как и у Сбера, напомнил он, есть мобильное приложение и система быстрых платежей. «Зачем пополнять карту, какой бы платежной системы она не была, через сторонний банк и платить комиссию, когда можно зайти за угол, найти свой банкомат и сделать это бесплатно», — недоумевает Киселев.

Напомним, ранее стало известно, что Сбербанк запретил пополнять выпущенные им карты «Мир» в банкоматах других банков. В рамках платежной системы пополнение карт для их владельцев является бесплатным — за счет банка-эмитента. На Сбер приходится почти 80% всех выпущенных карт «Мир», на которые перечисляются гражданам доходы из бюджета.