Лос-Анджелес, США, , 19:11 — REGNUM Актёры фильма «Форсаж 9» поблагодарили поклонников за поддержку картины в прокате. Ролик Вин Дизель опубликовал 26 мая на своей странице в Instagram.

По состоянию на сегодня девятая часть «Форсажа» собрала в мире уже больше $163 млн, при этом $135 млн создателям картины принёс китайский кинопрокат. Тайриз Гибсон, исполнивший в картине роль Романа Пирса, поспешил разместить в соцсети публикацию с благодарственным текстом, который, как отметила редакция портала Cinema Blend, актёр не успел даже вычитать.

https://www.instagram.com/tv/CPN1zk9jcIg/

Напомним, мировая премьера фильма «Форсаж 9» состоялась 19 мая 2021 года. Фильм уже показали в Египте, Китае, России, Южной Корее, ОАЭ и Саудовской Аравии. Кинотеатры США начнут показывать картину только 25 июня 2021-го.

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