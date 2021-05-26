Москва, , 19:10 — REGNUM 24-летний аргентинский центральный защитник нидерландского «Фейеноорда» Маркос Сенеси может продолжить карьеру в России. На футболиста претендует московский «Спартак», выступающий в Тинькофф Российской Премьер-лиге. «Красно-белые» готовы предложить за аргентинца 15 миллионов евро. Об этом 26 мая сообщил TMW.

В прошедшем сезоне нидерландской Эредивизи Маркос Сенеси принял участие в 34-х матчах чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. В рамках Кубка Нидерландов на счету футболиста одна голевая в двух играх.

На данный момент портал transfermarkt оценивает аргентинца в 19 миллионов евро. Текущее соглашение Сенеси с «Фейеноордом» рассчитано до конца сезона 2022/23.