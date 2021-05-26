Пекин, , 18:18 — REGNUM Студия miHoYo анонсировала трансляцию, на которой она расскажет про обновление 1.6 игры Genshin Impact. Об этом 26 мая сообщил портал PCGamesN.

Трансляция начнётся 28 мая 2021 года, в 19:00 по московскому времени, пока разработчики не разместили её страницу на YouTube-канале проекта. Ожидается, что miHoYo покажет трейлер новой версии игры, после чего расскажет об изменениях.

Напомним, в апреле 2021 года студия выложила в сеть интерактивную карту мира игры. Genshin Impact представляет собой условно-бесплатную ролевую экшн-игру, в которой присутствуют азартные механики гача (игроки тратят реальные деньги ради шанса выиграть виртуальный предмет).

Читайте ранее в этом сюжете: Интерактивная карта мира игры Genshin Impact уже доступна в Сети