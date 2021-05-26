Санкт-Петербург, , 18:23 — REGNUM На предварительном голосовании, организованном партией «Единая Россия», в Петербурге уже проголосовали более 84 190 избирателей, что составляет 35% от числа петербуржцев, зарегистрировавшихся для участия в праймериз. Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе партии.

Всего к настоящему времени 240 тыс. петербуржцев подтвердили своё желание проголосовать на праймериз по выборам Госдумы и Заксобрания Петербурга.

В Северной столице для участия в предварительном голосовании на выборы в Государственную Думу зарегистрированы 197 кандидатов, на выборы в Законодательное собрание — 456 кандидатов. Конкуренция очень высокая. В Госдуму по федеральному списку конкурс составляет 34 человека на место, по одномандатным округам — 11 человек на место. В Заксобрание конкурс составляет более 8 человек по территориальным группам и почти 10 человек по одномандатным округам). Средний возраст кандидатов — 43 года.

«Предварительное голосование «Единой России» — уникальный механизм, позволяющий привлечь к участию в голосовании не только членов партии, но и всех граждан, являющихся избирателями на своей территории. Это обеспечивает очень высокую конкуренцию», — считает депутат Госдумы Сергей Боярский.

Предварительное голосование «Единой России» в Санкт-Петербурге завершится 30 мая. Регистрация избирателей продлится до 28 мая с помощью подтвержденной записи на Госуслугах.