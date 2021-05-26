Бердск, Новосибирская область, , 17:59 — REGNUM В Новосибирской области проводится проверка по факту смерти ребёнка в одной из больниц города Бердска. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Предварительно установлено, что 25 мая 2021 года из медицинского учреждения поступило сообщение о смерти четырехмесячного ребёнка. По данному факту была начата доследственная проверка, в ходе которой установлено, что ребёнок 24 мая был доставлен в больницу, где в отделении реанимации скончался.

Следователь уже опросил родственников погибшего ребёнка, медицинский персонал. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, изъята необходимая документация. Назначена судебно-медицинской экспертиза.

В ведомстве отметили, что в ходе проверки будет дана оценка своевременности и качества оказания врачебной помощи, а также своевременности обращения родителей в медицинское учреждение.