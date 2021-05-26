Москва, 26 мая 2021, 17:16 — REGNUM Мэр Сергей Собянин подписал закон города Москвы о смене названия средства массовой информации. Документ опубликован 26 мая на сайте мэра и правительства столицы.
Теперь журнал «Вестник мэра и правительства Москвы» будет называться «Вестник Москвы». Издание предназначено для публикации официальных документов.
Закон вступит в силу с 1 июля 2021 года.
Как сообщало ИА REGNUM, на ВДНХ в 2021 году планируется открыть порядка 15 общественных пространств.
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