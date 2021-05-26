Бишкек, 26 мая, 2021, 17:12 — ИА Регнум. «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» сообщила о высокой вероятности возникновения нового энергетического кризиса в Киргизии и обратилась к населению с призывом жестче экономить электроэнергию.

(сс) t_y_l Правительство Киргизии

Энергетики утверждают, что предстоящий осенне-зимний период будет сложным из-за большого дефицита электроэнергии из-за роста ее потребления и маловодьем на реке Нарын, на которой расположена Токтогульская ГЭС, вырабатывающая до 70% производимой в стране электроэнергии.

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В НЭСК отмечают, что для снижения дефицита энергии киргизские энергетики договорились о обмене электричеством с Казахстаном и Узбекистаном — с марта 2021 года по март 2022 года соседние страны поставят в Киргизию 1,65 млрд киловатт-часов электроэнергии, которые республика будет возвращать им в летние месяцы 2021 — 2023 годов.

Еще одной мерой экономии станет дополнительная загрузка столичной ТЭЦ, которая даст около 1 млрд киловатт-часов дополнительной электроэнергии для покрытия дефицита.

Помимо этого, энергораспределительные компании введут строгие лимиты на потребление электроэнергии.

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