Волгоград, , 16:36 — REGNUM Завершено открытое голосование по программе инициативного бюджетирования Волгоградской области 2021 года. Средства на реализацию получит 301 общественная инициатива, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 мая в пресс-службе администрации региона.

Конкурс проектов местных инициатив проходит в Волгоградской области уже в третий раз. В 2020 году программа позволила реализовать 166 общественных идей. В новом сезоне профинансируют 301 проект, из которых 120 предложены школьниками. Наибольшую поддержку, 16,2 тысячи голосов, получили инициативы жителей Дубовского района. В пятёрку лучших также вошли инициативы жителей Волжского, Суровикинского района, Камышина, Иловлинского и Ленинского районов.

В общей сложности на конкурс было представлено 768 идей. Рейтинговое голосование проходило с 11 по 25 мая. В онлайн-опросе участвовали 370 тысяч человек.