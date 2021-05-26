Кишинёв, , 15:18 — REGNUM Для участия в досрочных выборах в парламент Молдавии партии «Альянс за объединение румын» (АОР) нужно объединиться с другой прорумынской Партией национального единства (ПНЕ). Об этом, как сообщает интернет-издание Cenzura, сказал журналистам лидер АОР Влад Билецкий.

Он прокомментировал сообщение, что ПНЕ подала заявку в ЦИК для самостоятельного участия в выборах. Ранее в этой партии отказались от предложения избираться по спискам АОР.

«Мы подтверждаем нашу открытость и нашу твердую убеждённость в том, что мы должны идти вместе. Мы не считаем, что это конечная точка, возможно, это переговорный манёвр», — сказал Билецкий.

Ранее по спискам АОР согласились избираться Либеральная партия Молдавии и партия «Союз спасения Бессарабии». Объединение выступает за вхождение Молдавии в состав Румынии.

Стоит отметить, что согласно данным соцопросов, пятипроцентный барьер на выборах в парламент Молдавии смогут пройти партия «Действие и солидарность», блок «социалистов» и «коммунистов», а также партия «Шор».