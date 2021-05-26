Иерусалим, , 15:15 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился в Иерусалиме с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом, передает общественный вещатель Kann 26 мая.

Нетаньяху поблагодарил Рааба и британского премьер-министра Бориса Джонсона за «решительную, непоколебимую поддержку нашего права на самооборону во время недавней операции» против ХАМАС.

Палестинские группировки начали обстрел израильских территорий с вечера 10 мая. В ответ армия Израиля призвала пять тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены».