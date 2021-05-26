Екатеринбург, , 14:58 — REGNUM В Свердловской области запретили торговых сетям «Пятёрочка» и «Перекрёсток» продавать спиртное из-за выявленных нарушений, сообщили журналистам в департаменте информполитики региона.

Оказалось, что в деятельности магазинов были обнаружены нарушения лицензионных требований, установленных законодательствам. Также власти выявили «несоблюдение условий, предусмотренных лицензией на розничную продажу алкогольной продукции, что явилось основанием для приостановления действия лицензии в соответствии с требованиями закона», цитирует департамент свердловского министра АПК и потребительского рынка Артёма Бахтерева.

Как только ритейлер устранит нарушения, лицензия на продажу спиртного будет возобновлена.

Как сообщало ИА REGNUM, в магазинах «Пятёрочка» и «Перекрёсток» в настоящий момент продают лишь пиво и пивные напитки.

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