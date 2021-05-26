Москва, , 14:30 — REGNUM В Московской области цены на дачи могут вырасти на 12% до конца 2021 года, а в остальных регионах — на 5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 мая заявила профессор кафедры национальной и региональной экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Надежда Седова. Так она прокомментировала прогнозы некоторых российских аналитиков о предстоящем подорожании дач в связи с ростом цен на строительные материалы.

«Рост цен на дачи, конечно же, зависит от региона, — сказала Седова. — В Московской области рост цен может составить до 12% до конца 2021 года, в остальных регионах, где динамика роста реальных располагаемых доходов отстает, рост цен может составить до 5%. Безусловно, к числу основных факторов, оказавших влияние на рост цен на загородную недвижимость, можно отнести общее удорожание стройматериалов и услуг по строительству загородных домов, а также рост стоимости земельных участков под строительство».

Экономист подчеркнула, что тенденция повышения стоимости дач идет параллельно с ростом стоимости недвижимости во всем столичном регионе.

«После стабилизации цен на городскую недвижимость стоит ожидать стабилизации и на рынке загородной недвижимости, вероятнее в июле-августе, однако не стоит надеяться на снижение стоимости загородной недвижимости, так как переход на дистант и цифровизация будут и далее подстегивать спрос. Спрос будет расти в случае роста реальных располагаемых доходов населения», — сказала Седова.

Кроме того, она уточнила, что в условиях дистанционной работы люди уже не привязаны к квартирам и желают жить в более просторных условиях.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 34% жителей РФ летом 2021 года рассчитывают отдохнуть на даче или в деревне.

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