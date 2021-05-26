Симферополь, , 14:27 — REGNUM Ситуация с водоснабжением Крымского полуострова будет улучшаться, такую уверенность глава Крыма Сергей Аксёнов высказал на встрече с участниками международного молодежного форума «Диалог культур: Россия — Балканы» 26 мая. Водную блокаду Крыма глава региона назвал экоцидом со стороны украинских властей

«Уже хуже, чем сегодня не будет, дно кризиса мы прошли. Теперь только в сторону улучшения ситуации работать… До конца года планирую, что мы все вопросы, даже если осадков не будет, сможем решить. Выскочим из этой ситуации, все блокады у нас прорваны», — цитирует РИА Новости Аксёнова.

Глава Крыма уточнил, что ситуацию в Ялте и Симферополе стабилизировали, однако сложности с водоснабжением остаются в Алуште. Решить проблему может строительство Солнечногорского водохранилища.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Крыму из-за засухи и маловодья образовался вододефицит, в ряде городов и районов региона были введены графики подачи воды.