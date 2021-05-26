Москва, 26 мая, 2021, 13:54 — ИА Регнум. «Единая Россия» стабильно поддерживает уровень электоральной поддержки в пределах 28−33%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 мая заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов на заседании Экспертного клуба «Регион» на тему «Старт большой кампании-2021: игроки, факторы и сценарии» в пресс-центреИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов

«Рейтинг составляет 33%, таким образом, плато сохраняется. На наш взгляд, необходимость обеспечения роста поддержки партии выше границы коридора 28−33% является значимым вызовом для неё и для избирательной кампании», — заявил Орлов.

«При этом и существующее плато позволяет надеяться на достаточно благоприятный результат», — указал он.

КПРФ весной 2021 года находилась на уровне 12,1−13%, ЛДПР — 10,2−11,2%.

«Риски основные: для КПРФ игнорировать избирательной кампании оппозиционным электоратом, который обычно примыкает к компартии. Для ЛДПР — возможное снижение интереса к выборам протестных избирателей в средних и малых городах, — указал политолог.

С другой стороны, позиции «Справедливой России» укрепляются.

«Рейтинг действительно растёт. В прошлом году 5% у неё бывал рейтинг, сейчас 7%, в феврале и 8% был. Моя точка зрения: «Справедливая Россия» превращается из полупроходные в проходные. Это реально происходит», — подчеркнул эксперт.