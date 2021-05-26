Екатеринбург, , 13:51 — REGNUM В Екатеринбурге появится фонд помощи и содействия городским медучреждениям. Об этом сообщил глава «медицинской фракции» в гордуме Екатеринбурга, депутат Алексей Вихарев на заседании объединения.

Фонд поможет предпринимателям перечислять больницам и поликлиникам Екатеринбурга нужные средства без бюрократических проволочек. По словам Вихарева, Министерство юстиции РФ жёстко регулирует деятельность фондов.

«Всё будет прозрачно и для тех, кто отправляет деньги, и для тех, кто ими распоряжается», — сказал депутат на заседании.

Для перечисления денег позже подключат электронные платформы, чтобы облегчить сбор пожертвований.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты «медицинской фракции» обязались взять на попечительство по одной больнице на парламентария.

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