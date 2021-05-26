Курск, , 13:40 — REGNUM В Курске девятилетняя девочка погибла в результате поражения током. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

25 мая в Железнодорожном округе во дворе дома на улице Станционной около 17:00 девочка гуляла со старшим братом. Она взялась рукой за металлическое ограждение и получила удар электрическим током. От полученных телесных повреждений она скончалась в палате реанимации ОБУЗ «КГБ № 6».

По данному факту организована доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.