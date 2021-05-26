Минск, 26 мая, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Вхождение Белоруссии в состав России привело бы драматическим последствиям. Об этом 26 мая заявил своим сторонникам Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

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Президентская пресс-служба в сообщении о выступлении Лукашенко с докладом перед своими сторонниками отметила: «Глава государства заметил: Белоруссию часто пугают тем, что Россия якобы хочет включить ее в свой состав. По мнению президента, России такая головная боль не нужна, ведь на такие ее шаги последует реакция стран Запада».

«Это был бы такой подарок для американцев и коллективного Запада, если бы Россия ставила своей целью включить Белоруссию в состав России. Это был бы конец», — сказал Лукашенко.

Из официального сообщения не ясно, для кого был бы «конец» и как бы он выглядел. Ввиду запрета на независимые социологические исследования в Белоруссии нет объективных данных о пророссийских настроениях среди жителей бывшего Северо-Западного края Российской империи.

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»Мы можем с Россией (я об этом Путину сказал, и мы об этом договорились на последней встрече), существуя как два независимых, суверенных государства, выстроить такую мощную систему взаимоотношений и единства, что это будет мощнее, чем система единства в самой России. И мы этим путем двигаемся. Всё лучшее берем у них, чему-то они у нас учатся. Не думайте, что это дорога с односторонним движением. Мы для России так же ценны, как Россия для нас», — уточнил Лукашенко.

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