Санкт-Петербург, 26 мая, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга на закрытом пленарном заседании 26 мая избрало двух новых почетных граждан Северной столицы. Ими стали художественный руководитель Академического театра Балета Бориса Эйфмана, народный артист России Борис Эйфман и директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии, заслуженный врач России Петр Яблонский.

Дарья Драй ИА REGNUM 4 Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Избрание почетных граждан традиционно приурочено ко Дню основания Санкт-Петербурга, который отмечается 27 мая. В год можно избрать не более двух почетных граждан из нескольких кандидатур. По своим соображениям городской парламент может и вовсе отказаться от избрания обладателей этого звания.

Торжественная церемония вручения знаков отличия новым Почетным гражданам Санкт-Петербурга по традиции состоится в День основания Санкт-Петербурга — 27 мая в Ротонде Мариинского дворца, резиденции парламента Петербурга.

Напомним, в 2021 году на звание почетного гражданина Санкт-Петербурга также были выдвинуты научный руководитель Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Юрий Васильев и гендиректор биотехнологической компании BIOCAD (ЗАО «Биокад») Дмитрий Морозов.

В 2020 году почетными гражданами Санкт-Петербурга были избраны директор научно-медицинского Центра имени Алмазова академик РАН Евгений Шляхто и начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин.

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