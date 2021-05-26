Куала-Лумпур, , 11:57 — REGNUM В совете безопасности Малайзии заявили, что в стране 64 046 детей заразились коронавирусом, сообщает Antara.

«Отчет министерства здравоохранения Малайзии показывает, что 41 971 младенец и ребенок в возрасте от полутора до 12 лет были инфицированы коронавирусом», — заявил министр обороны Малайзии Исмаил Сабри Яакоб.

Жителей Малайзии призвали присматривать за своими детьми, в частности, не играть вне дома, носить защитные маски и использовать дезинфицирующие средства.