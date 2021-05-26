Москва, , 11:54 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об особенностях медицинского обследования при получении разрешения на оружие, передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая. Законопроект внесен после трагедии в школе в Казани.

Предлагается ввести такие понятие, как «медицинские противопоказания к владению оружием», под которым понимаются заболевания (состояния), препятствующие пользоваться и владеть гражданину оружием. Перечень таких медицинских противопоказаний будет устанавливаться правительством РФ.

Одновременно вводится запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием.

Медосвидетельствование предполагает также психологическое тестирование. Осмотр психиатром и наркологом должен проводиться строго по месту жительства (пребывания) гражданина, следует из документа.

Медицинское заключение размещается в реестре документов, который ведется в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения. Доступ к системе будет иметь Росгвардия.

Ко второму чтению будет внесена поправка о вступлении в силу нормы с 1 марта 2022 года. Причем, как предполагается, в самом реестре не будет данных о конкретных противопоказаниях, планируется только указание на факт их наличия, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»), отвечая на опасения парламентариев о сохранности медицинской тайны.

Кроме того, рассказал он, предполагается расширение перечня медицинских противопоказаний к владению оружием. Сейчас в нем только ограничения по психическим показаниям.

Хинштейн полагает, что с принятием закона цены на медосвидетельствование не вырастут.

«Мы будем настаивать на том, чтобы расценки за медосмотр не менялась», — заявил парламентарий.

Законопроектом устанавливается, что за приобретение, хранение, ношение и использование оружия граждане, не прошедшие медицинского освидетельствования, несут административную ответственность за нарушение правил оборота оружия.

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