Москва, , 11:09 — REGNUM Вероятность мирового снижения спроса на нефть, безусловно, существует, но пока это долгосрочная перспектива. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 мая заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов. Так он прокомментировал прогноз руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что российский бюджет столкнется с сокращением поступлений от продажи углеводородов, так как к началу 2030-х годов мировой спрос на нефть начнет понижаться.

«Вероятность снижения спроса на нефть, безусловно, существует, но пока это долгосрочная перспектива, — сказал Каленов. — После тяжелого 2020 года ситуация на нефтяном рынке достаточно благоприятная, несмотря на некоторое колебание цен. Мировая экономика постепенно начинает выходить из кризиса, объемы производства растут, транспорт возвращается к привычному режиму работы. А, значит, увеличивается спрос на нефть».

В ближайшем будущем, как пояснил Каленов, не стоит ожидать интенсивного падения мирового спроса на углеводороды.

«Говорить о том, что какие-то энергоносители полностью уйдут в прошлое, пока преждевременно. В производстве около 80% продукции прямо или косвенно задействованы углеводороды. Они и их элементы могут использоваться как в качестве сырья, так и в качестве энергоресурсов», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Кудрина, доля нефтяных доходов в процентах к ВВП и в бюджете будет стабильно падать.