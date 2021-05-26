Минск, 26 мая, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В настоящее время недоброжелатели Белоруссии перешли к этапу «удушения страны» после этапа организации бунтов в республике. Об этом 26 мая заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, его слова приводит агентство БЕЛТА.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Удушение

«Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали», — сказал белорусский лидер.

Также он указал, что человеческое сознание было очень сильно изменено пандемией коронавирусной инфекции. При этом Лукашенко добавил, что мировые лидеры, как он считает, решили в этот период перекроить мироустройство.

«Под шумок сильные страны решают свои проблемы», — отметил президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что для президента Белоруссии Александра Лукашенко настало самое удобное время, чтобы определиться геополитически.