Симферополь, 26 мая, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Для президента Белоруссии Александра Лукашенко настало самое удобное время, чтобы определиться геополитически, такое мнение 26 мая на своей странице в instagram высказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко и «друзья»

«Похоже, ещё одной «многовекторности» наступил конец. На наших глазах подобная политика балансирования между Россией и Западом обрушилась с треском на Украине, похоронив под своими руинами политическую карьеру одного из своих адептов — Виктора Януковича. Теперь настал час истины и для Александра Лукашенко», — написал Константинов.

Он подчеркнул, что сегодня, после задержания «информационного террориста Протасевича», Запад полностью закрывается от Белоруссии, и это «самое удобное время для того, чтобы окончательно геополитически определиться».

«Многие считают своего рода индикатором такой определённости признание со стороны официальных властей Белоруссии российского статуса Крыма. Но дело, конечно, не в декларациях. Дело в расширении нашего сотрудничества. Раз уж санкций ни нам, крымчанам, ни белорусам не избежать, давайте создавать и всячески развивать единое белорусско-крымское пространство», — призвал Константинов.

Глава Госсовета Крыма напомнил, что неоднократно обращался к Белоруссии с предложением о налаживании прямого транспортного сообщения между Крымом и Минском, в Крыму по-прежнему ждут белорусских туристов.

«Мы всегда готовы протянуть руку нашим белорусским братьям. Особенно — в тот момент, когда они наиболее в этом нуждаются. А признание очевидного, уверен, обязательно последует, рано или поздно», — добавил Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне вице-премьер Крыма Георгий Мурадов также обратился к властям Белоруссии с призывом организовать прямое пассажирское авиа‑ и железнодорожное сообщение с Крымом.