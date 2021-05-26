Ташкент, 26 мая 2021, 09:46 — REGNUM Председателем национального паралимпийского комитета Узбекистана избран Мухторхон Ташходжаев, сообщили в пресс-службе министерства туризма и спорта республики.
Решение принято 25 мая на заседании генеральной ассамблеи национального паралимпийского комитета. Кандидатуру Ташходжаева представил министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов.
Напомним, 19 августа 2019 года Мухторхон Ташходжаев возглавил паралимпийскую ассоциацию Узбекистана. Ранее он занимал должность заместителя председателя ассоциации.