Санкт-Петербург, , 09:30 — REGNUM Газпром 25 мая объявил о намерении возвести в Петербурге 703-метровый небоскрёб «Лахта Центр 2», который на 300 метров будет выше, чем уже построенный корпорацией для своей штаб-квартиры небоскрёб в Лахте, на северо-западе Петербурга.

Проект нового небоскрёба в Петербурге ПАО «Газпром»

Пользователи соцсетей удивлены этой идеей. Они обращают внимание на то, что башня первого «Лахта Центра», действительно уже ставшая одним из новых символов Петербурга, до сих пор не заселена, а обширная территория вокруг нового офисного комплекса Газпрома нуждается в инфраструктурном и транспортном развитии, и этот процесс пока далёк от завершения. Поможет ли ему новая многолетняя суперстройка?

«Лахта центр 2»? Первую бы достроили», — отреагировал в одном из популярных городских пабликов пользователь Georgy Official.

«Первую башню ещё не запустили, а уже вторую планируют! Посмотрим ещё, какие пробищи будут, когда в первую все ломанутся. Надеюсь, во вторую они вплавь будут добираться!!! И вообще зачем она там нужна?! Как же «нарушение исторических панорам и диссонанса с исторической архитектурой»?», — поддерживает «Александра Иванова».

Некоторые пользователи удивляются, почему новые архитектурные проекты, такие как стадион «Газпром Арена», «Лахта Центр» и ряд других, сосредоточены в одной части города, хотя в новых символах развития нуждаются и другие территории региона. Они приводят в пример московский опыт комплексного развития и обращают внимание на необходимость сохранения исторических панорам Петербурга.

«Строили бы Питер-Сити, а не эти палки-шпильки», — сетует «Юлия Горошкова».

«Ещё одна хрень испортит вид города (строили бы в Кудрово, чтобы с центра не видно было», — считает «Юлия Радионова».

Представленный архитектурный проект небоскрёба также вызвал вопросы у горожан.

«Почему это сие творение под названием «Лахта Центр 2» выглядит как шприц для наркоманов? Что подумают о городе после этого))) Уже одна кукурузина стоит, зачем еще наркоманский шприц высотой в 703 метра?» — пишет «Евгений Нефедов».

«Вот как раз чего в нашей стране не хватает, так это всяких башен за миллиарды. Самим-то им не понять, что ли, что выглядит это ущербно. Пир во время чумы», — добавляет «Николай Новиков».

Также пользователи полагают, что первым делом в стране должна быть решена проблема газификации, и лишь после этого можно говорить о новом архитектурно-инженерном проекте в Петербурге.

«С газом в частные дома для своих людей не могут разобраться, денег нет. А для этого пожалуйста», — удивляется «Григорий Хмеленок».

«Лучше бы жильё доступное строили…» — замечает «Игорь Алёшин».

Добавим, что смысл проекта нового небоскрёба и его высоту объяснил накануне глава Газпрома Алексей Миллер:

«Высота башни в 703 метра очень-очень символична. Это дань уважения истории — году основания великого города с богатейшей культурой, историей, своим неповторимым характером. «Лахта Центр 2» — это продолжение традиций Санкт-Петербурга, ведь в начале 18-го века Петропавловская крепость, заложенная Петром I, стала одним из самых высоких зданий в мире. Создание в районе «Лахта Центра» ядра, вокруг которого будет формироваться новый, современный центр, позволит не только сделать шаг вперед во всех сферах городского развития, но и даст возможность сохранить исторический Петербург таким, каким мы его знаем и любим».

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