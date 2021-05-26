Санкт-Петербург, 26 мая, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Газпром 25 мая объявил о намерении возвести в Петербурге 703-метровый небоскрёб «Лахта Центр 2», который на 300 метров будет выше, чем уже построенный корпорацией для своей штаб-квартиры небоскрёб в Лахте, на северо-западе Петербурга.

ПАО «Газпром» Проект нового небоскрёба в Петербурге

Пользователи соцсетей удивлены этой идеей. Они обращают внимание на то, что башня первого «Лахта Центра», действительно уже ставшая одним из новых символов Петербурга, до сих пор не заселена, а обширная территория вокруг нового офисного комплекса Газпрома нуждается в инфраструктурном и транспортном развитии, и этот процесс пока далёк от завершения. Поможет ли ему новая многолетняя суперстройка?

«Лахта центр 2»? Первую бы достроили», — отреагировал в одном из популярных городских пабликов пользователь Georgy Official.

«Первую башню ещё не запустили, а уже вторую планируют! Посмотрим ещё, какие пробищи будут, когда в первую все ломанутся. Надеюсь, во вторую они вплавь будут добираться!!! И вообще зачем она там нужна?! Как же «нарушение исторических панорам и диссонанса с исторической архитектурой»?», — поддерживает «Александра Иванова».

Некоторые пользователи удивляются, почему новые архитектурные проекты, такие как стадион «Газпром Арена», «Лахта Центр» и ряд других, сосредоточены в одной части города, хотя в новых символах развития нуждаются и другие территории региона. Они приводят в пример московский опыт комплексного развития и обращают внимание на необходимость сохранения исторических панорам Петербурга.

«Строили бы Питер-Сити, а не эти палки-шпильки», — сетует «Юлия Горошкова».

«Ещё одна хрень испортит вид города (строили бы в Кудрово, чтобы с центра не видно было», — считает «Юлия Радионова».

Представленный архитектурный проект небоскрёба также вызвал вопросы у горожан.

«Почему это сие творение под названием «Лахта Центр 2» выглядит как шприц для наркоманов? Что подумают о городе после этого))) Уже одна кукурузина стоит, зачем еще наркоманский шприц высотой в 703 метра?» — пишет «Евгений Нефедов».

«Вот как раз чего в нашей стране не хватает, так это всяких башен за миллиарды. Самим-то им не понять, что ли, что выглядит это ущербно. Пир во время чумы», — добавляет «Николай Новиков».

Также пользователи полагают, что первым делом в стране должна быть решена проблема газификации, и лишь после этого можно говорить о новом архитектурно-инженерном проекте в Петербурге.

«С газом в частные дома для своих людей не могут разобраться, денег нет. А для этого пожалуйста», — удивляется «Григорий Хмеленок».

«Лучше бы жильё доступное строили…» — замечает «Игорь Алёшин».

Добавим, что смысл проекта нового небоскрёба и его высоту объяснил накануне глава Газпрома Алексей Миллер:

«Высота башни в 703 метра очень-очень символична. Это дань уважения истории — году основания великого города с богатейшей культурой, историей, своим неповторимым характером. «Лахта Центр 2» — это продолжение традиций Санкт-Петербурга, ведь в начале 18-го века Петропавловская крепость, заложенная Петром I, стала одним из самых высоких зданий в мире. Создание в районе «Лахта Центра» ядра, вокруг которого будет формироваться новый, современный центр, позволит не только сделать шаг вперед во всех сферах городского развития, но и даст возможность сохранить исторический Петербург таким, каким мы его знаем и любим».