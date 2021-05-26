Осиек, , 08:35 — REGNUM Мужская сборная России стала победителем командных соревнований в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров на чемпионате Европы.

В составе сборной России выступали Владимир Масленников, Евгений Панченко и Сергей Каменский. В финале они победили команду Сербии. Замкнула тройку сборная Хорватии.

Всего на чемпионате Европы российские спортсмены выиграли три золотые, три серебряные и одну бронзовую награды. Соревнования проходят в городе Осиек (Хорватия) и завершатся 6 июня.