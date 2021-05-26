Вашингтон, , 08:32 — REGNUM Федеральные прокуроры Нью-Йорка получили доступ к электронной почте и учётной записи iCloud бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко и экс-главы налоговой службы Украины Романа Насирова. Об этом 25 мая сообщил телеканал CNN.

Кроме того, в распоряжении правоохранителей оказались сотовый телефон и электронный планшет, принадлежащие украинскому бизнесмену Александру Левину.

Расследование проводится в рамках дела, в котором фигурирует личный адвокат бывшего президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани. По мнению стороны обвинения, он мог нарушить закон о лоббировании, когда добивался отставки посла США на Украине Мари Йованович, а также когда призывал Украину начать расследование в отношении нынешнего президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера Байдена.

Напомним, ранее генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс заявила, что расследование деятельности компании, принадлежащей Дональду Трампу, Trump Organization было дополнено уголовными аспектами.

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