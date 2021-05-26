Якутск, 26 мая, 2021, 06:32 — ИА Регнум. Ковидные страсти разгораются в Якутии — всё началось с официального релиза пресс-службы правительства республики, который был опубликован 25 мая. Суть сообщения в том, что глава Айсен Николаев заявил об обязательной вакцинации населения.

Эрнест Бор. Вакцинация

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Несколькими часами позже в релиз были внесены изменения: слово «обязательная» было заменено на «массовая».

В соцсетях и телеграм-каналах жители Якутии по-разному отнеслись к обязательной вакцинации и уже успели обсудить вышедший релиз, но пост в Instagram был удален. В основном комментарии были отрицательными.

Особенно жителей республики возмутила информация о том, что работодатель должен заплатить штраф от 200 тыс. рублей за непривитого сотрудника.

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Как сообщало ИА REGNUM, в официальном сообщении Роспотребнадзора Якутии сказано: «В целях снижения и предупреждения дальнейшего распространения заболеваемости среди населения было издано постановление главного государственного санитарного врача по республике об иммунизации против новой коронавирусной инфекции и достижении 70-процентного охвата прививками взрослого населения в кратчайшие сроки. Согласно этому постановлению, прививки против новой коронавирусной инфекции проводятся по эпидемическим показаниям и становятся обязательными».