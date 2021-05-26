Пекин, , 05:16 — REGNUM Китай усилил надзор за виртуальными валютами, чтобы еще больше снизить финансовые риски и предотвратить спекуляции в бизнесе с виртуальной валютой, сообщает 24 мая агентство Синьхуа.

Согласно заявлению, сделанному на прошлой неделе комитетом по финансовой стабильности и развитию при Государственном совете КНР, деятельность, связанная с добычей биткойнов и торговлей, будет пресечена.

На совещании также было подчеркнуто снижение кредитных рисков и усиление регулирования финансовой деятельности предприятий платформы. Заявление было сделано через несколько дней после того, как три китайские промышленные ассоциации пообещали ужесточить ограничения на торговлю виртуальной валютой.

Более того, это заявление широко расценивается как эскалация регулирования виртуальной валюты в Китае, поскольку цели надзора расширились от торговли биткоинами до майнинга. Эта эскалация способствует подавлению шумихи вокруг операций с виртуальной валютой.

Сотрудники финансовых учреждений, платежные учреждения и другие учреждения не должны использовать виртуальную валюту для ценообразования на продукты или услуги, говорится в объявлении китайских промышленных ассоциаций интернет-финансов, банковского дела, платежей и клиринга.

Кроме того, интернет-платформы не должны предоставлять услуги для предпринимательской деятельности, связанной с виртуальной валютой. Также не разрешается страховать компании, связанные с виртуальными валютами, или включать виртуальные валюты в покрытие страховой ответственности, говорится в объявлении.

Виртуальная валюта — это тип конкретных виртуальных товаров, вроде биткойна, которые не обладают денежными характеристиками. Например, они не имеют статуса законного платежного средства, сказал главный научный сотрудник Merchants Union Consumer Finance Company Limited Дун Симяо.

Участие в незаконной торговле биткойнами и спекулятивной деятельности может привести к огромным имущественным потерям для инвесторов и повлиять на финансовую стабильность и общественный порядок Китая, сказал Дун, добавив, что такая деятельность должна быть пресечена.