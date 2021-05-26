Пномпень, , 00:58 — REGNUM Десять человек умерли в результате употребления контрафактных алкогольных напитков в двух деревнях Камбоджи, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что инцидент произошел в двух населенных пунктах провинции Кампот. Люди употребляли некачественное рисовое вино на похоронах одного из соседей 21 мая.

«У жертв схожие симптомы — нарушения зрения, боль в груди, проблемы с дыханием, тошнота, головная боль, кашель, усталость и кома», — заявил глава регионального департамента здравоохранения.

Отмечается, что в результате произошедшего погибли десять человек, еще 45 пострадали. Власти предполагают, что все они отравились метанолом. Пробы алкогольного напитка направили на экспертизу, однако результаты пока не поступали.

При этом 20 мая рисовым вином с содержанием метанола отравились насмерть 12 человек в провинции Кандал. Еще 19 пострадали, их направили в больницы.