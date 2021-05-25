Лондон, , 23:41 — REGNUM О нелегитивности выборов президента Сирии, которые состоятся завтра, 26 мая, заявил 25 мая Форин-офис (британский МИД) в опубликованном заявлении.

Документ, призывающий международное сообщество не признавать выборы, выражает позицию пяти стран — Великобритании, США, Германии, Франции и Италии.

Президент Сирии Башар Асад, который примет участие в выборах, назван в обращении диктатором, из-за которого в стране «нарушаются права человека». Также Асада обвинили в том, что он якобы не принимает «содержательного участия в запущенном ООН политическом процессе», направленном на прекращение войны в Сирии.

Авторы документа завили, что в Сирии при нынешней ситуации невозможны свободные и честные выборы. Голосование, по их мнению, не приведёт «к политическому разрешению» вооружённого конфликта на территории страны.

«Мы поддерживаем мнение тех сирийцев, включая представителей гражданского общества и сирийской оппозиции, которые охарактеризовали избирательный процесс как нелегитимный», — говорится в заявлении.

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Напомним, в выборах сирийского президента кроме Асада будут участвовать экс-госминистр Абдалла Саллюм Абдалла и возглавляющий Сирийский демократический фронт Махмуд Ахмед Мураи.

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