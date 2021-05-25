Лампедуза , Италия, , 22:35 — REGNUM Проблема нелегальной миграции не исчезнет от того, что ее «уложат спать», заявил во вторник, 25 мая, премьер-министр Италии Марио Драги.

Он отметил, что этот важнейший для страны вопрос вновь не фигурировал в повестке дня встречи лидеров ЕС.

При этом, как полагает Драги, лидеры ряда стран, в том числе Германии и Франции, отлично понимают, насколько этот вопрос актуален.

Проблему ЕС может решить только сообща, а практика показала, что у стран-членов ЕС должны быть прямые обязательства по приему мигрантов, принцип «доброй воли» не работает, уверен премьер Италии.

На следующем заседании — в июне 2021 года — этот вопрос будет обсуждаться подробно, добавил Драги.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом правительство либералов и популистов выполняло задание Брюсселя в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. С приходом к власти в феврале 2021 года «широкого» правительства Марио Драги ситуация не изменилась.

В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома». В массовом и бесконтрольном прибытии мигрантов в Италию оппозиционеры видят социальную, санитарную и политическую проблему. В 2020—2021 годах ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения новых вспышек эпидемии в Италии.

Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство постоянными новыми высадками и побегами мигрантов из центров по их приему. Власти Италии в свою очередь жалуются на нежелание ЕС и стран-членов ЕС по-настоящему помогать Риму в решении этой проблемы.