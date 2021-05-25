Болонья, Италия, , 22:25 — REGNUM Сенат Италии во вторник, 25 мая, утвердил решение о смене региональной принадлежности двух городков центральной части страны — Монтекопьоло и Сассофелтрио.

Оба городка перестают быть частью региона Марке и «переезжают» в Эмилию-Романью (Болонья).

Референдум по этому вопросу в Монтекопьоло и Сассофелтрио состоялся еще в 2007 году. «За» проголосовали более 80% граждан.

Но власти Эмилии-Романьи приняли свое решение (положительное) только в 2012 году, а власти Марке свое (отрицательное) и вовсе в 2019 году. Процесс завершился лишь спустя 14 лет после референдума.