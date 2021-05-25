Вашингтон, 25 мая, 2021, 22:15 — ИА Регнум. В США не менее 50% взрослых жителей страны вакцинировались от коронавируса, заявил 25 мая координатор Белого дома по реагированию на пандемию COVID-19 Джефф Зайенц.

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По его словам, такого показателя США достигли 25 мая.

При этом он указал, что по плану нынешнего президента США Джозефа Байдена, к 4 июля 70% взрослого населения должны получить не менее одной прививки от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США заявили о намерении в конце июня 2021 года начать поставки вакцин от коронавируса в другие страны.