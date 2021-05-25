Симферополь, 25 мая, 2021, 22:02 — ИА Регнум. Открыть прямое авиационное и железнодорожное сообщение предложил заместитель председателя Совета министров Республики Крым — постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов. Об этом он написал 25 мая на странице в соцсети.

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«Призывы ряда стран Запада и их балтийских вассалов устроить воздушную блокаду Белоруссии — это еще один сигнал нашим друзьям в Минске — воздушная гавань в Симферополе открыта для вас», — написал Мурадов.

Он добавил, что в условиях санкций и западной агрессии связи между Белоруссией и Россией должны развиваться.

«Крымские общественники и представители белорусской общины Крыма — одной из самых многочисленных на полуострове — давно обратили внимание на факт, что те, кто заявляет о непризнании де-юре российского статуса Крыма, ставит под сомнение территориальную целостность России и нашего Союзного государства», — добавил Мурадов.

Он также напомнил, что власти Крыма ранее уже не раз обращались к белорусским властям с предложением открыть прямое авиационное и железнодорожное сообщение между Минском и Симферополем, добавив, что в Крыму ждут туристов из Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее саммит ЕС объявил о запрете для белорусских авиакомпаний совершать авиаперевозки в воздушном пространстве стран Евросоюза и пользоваться европейскими аэропортами.